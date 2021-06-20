RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві та області оголошено штормове попередження

Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 червня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Посилення вітру втримається до кінця доби.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у Києві та Київській області найближчої години очікуються сильні пориви вітру. Їх швидкість складе 15-18 метрів на секунду.

На час сильного вітру необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьШтормове попередження