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У Києві вночі горів гуртожиток НАУ, евакуювали більше сотні осіб

Автор: РБК-Україна

В ніч на 9 листопада у Києві горів гуртожиток Національного авіаційного університету (НАУ). Під час гасіння рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 120 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що дзвінок про пожежу в гуртожитку на вул. Гарматна, 53 надійшов о 02:43. На місці встановили, що пожежа сталася на 1 поверсі в побутовому приміщенні.

"О 03:05 пожежу було локалізовано, і о 03:10 ліквідовано. Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальники евакуювали 120 осіб", - йдеться в повідомленні.

Вогонь пошкодив стіл, стілець, побутові речі, віконну раму, а також закопчено стіни та стелю. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

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Фото: пожежа в гуртожитку НАУ (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. Постраждалих в результаті інциденту не було, а автомобіль загасили водії, які проїжджали поруч.

До цього в Києві чоловік облив перукарню бензином і хотів підпалити.

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