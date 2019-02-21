У Києві вночі 24 лютого закриють рух транспорту на мосту Патона

Обмеження руху пов’язані з ремонтними роботами

В Киеве 24 февраля с 00:00 до 05:00 в связи с первоочередными ремонтными работами на мосту им. Патона будет закрыто движение транспорта в двух направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.

Также сообщалось, что в Киеве введен в действие режим одностороннего движения на Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года продлили на 1 час - до 11:00.