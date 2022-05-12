RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві декілька станцій метро не працюють: про які йде мова

Фото: у Києві декілька станцій метро тимчасово не працюють (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У столичному метро потяги по "червоній" гілці рухаються не повністю. Тимчасово не працюють для перевезень станції "Дніпро" та "Гідропарк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Про причини місцева влада поки не повідомляє.

"Поїзди червоною лінією метро курсують між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" та між станціями "Лівобережна" - "Лісова", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, про відновлення повноцінного руху лінією буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, нещодавно завершилося онлайн-голосування за нові назви станцій метро Києва. Кияни визначили нові назви для п'яти з них.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро