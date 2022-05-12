У Києві декілька станцій метро не працюють: про які йде мова

Про причини місцева влада поки не повідомляє.

"Поїзди червоною лінією метро курсують між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" та між станціями "Лівобережна" - "Лісова", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, про відновлення повноцінного руху лінією буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, нещодавно завершилося онлайн-голосування за нові назви станцій метро Києва. Кияни визначили нові назви для п'яти з них.

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