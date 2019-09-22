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У Києві невідомий повідомив про мінування Південного мосту

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 23:07
У Києві невідомий повідомив про мінування Південного мосту
Фото: Південний міст (instagram.com/tru_v_photography)

На місце виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи

У Києві невідомий ввечері в неділю, 22 вересня, повідомив про мінування Південного мосту. Про це повідомили в поліції, передає РБК-Україна з посиланням на "Вартових. Еспресо".

Невідомий повідомив про мінування, зателефонувавши на лінію 102.

На місце пригоди виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи.

"Невідомий подзвонив на лінію 102 та повідомив про замінування Південного мосту", - йдеться у повідомленні видання.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 вересня, поліція Києва перевіряла повідомлення про мінування житлових будинків, медичних закладів, дитячих садків, торгових центрів і мостів. Подібні масові повідомлення про мінування надходили до поліції також 18 та 19 вересня. Зокрема, 19 вересня у Києві перевіряли інформація про мінування 11 дитячих садків, вісім медичний установ, 20 житлових будинків, столичні мости, одне дипломатичне і сім державних установ і 22 торгово-розважальних центрів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. 42-річний виходець з Криму, колишній службовець батальйону забезпечення Сил спеціальних операцій Олексій Белько погрожував підірвати міст. Суд заарештував його на 60 днів з можливістю виходу під заставу в розмірі 288 тис. гривень.

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