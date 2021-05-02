У Києві невідомою речовиною в квартирі отруїлася сім'я і три медика

У Києві в одній з квартир в суботу отруїлася сім'я з трьох осіб і прибулі на виклик три медика. Всі вони госпіталізовані.

Всі постраждалі були госпіталізовані: дитина у важкому стані-в ОХМАТДИТ, двоє батьків і 3 членів бригади швидкої допомоги в ЛШМД.

"З Берлінського, 19 надійшов виклик про те, що дитину охопили судоми. Поки лікарі надавали допомогу дитині-стало погано і батькам. У них також почалися судоми. Лікарі викликали ще одну медичну бригаду. Поки чекали підмогу-судоми почалися і у лікарів", - сказано в повідомленні.

Для з'ясування обставин отруєння, на місце була викликана поліція і ДСНС.