У Києві невідомі повідомили про замінування Верховного суду

Доступ до будівель тимчасово обмежений

В Киеве сегодня утром, 21 февраля, ограничен доступ к зданиям Верховного суда в связи с сообщением о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда на странице в Facebook.

Как сообщается, в связи с сообщением о заминировании, доступ к зданиям Верховного суда по ул. Пилипа Орлика 4, 4а и 8 временно ограничен.

Отмечается, что о восстановлении доступа к суду и начале рассмотрения дел в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Напомним, 19 февраля в Киеве Высший совет правосудия временно прекратил работу из-за сообщения о минировании.

15 февраля в Виннице эвакуировали 50 человек из отделения банка в связи с сообщением о минировании.

Ранее неизвестный сообщил, что в Киевской городской клинической больнице №8 заложена взрывчатка, на спецлинию 102 поступило около 9:00. На место происшествия немедленно выехали все профильные службы. Сообщение о минировании больницы на улице Кондратюка 1 февраля в Киеве не подтвердилось.