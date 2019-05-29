У Києві невідомі підірвали банкомат і викрали гроші

В Деснянському районі Києва невідомі підірвали банкомат "ПриватБанку" і викрали касети з готівкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що троє невідомих зайшли в тамбур банківського відділення, підірвали банкомат і, викравши касети з готівкою, втекли з місця злочину. Про інцидент поліції повідомив місцевий житель, який чув вибух і намагався затримати злочинців.

На даний момент поліцейські оглянули місце злочину, вилучили і обробили відео з камер спостереження, опитали свідків. За даними слідства, невідомі увійшли у приміщення, використовуючи банківську картку, після чого по спеціальному шлангу почали з газових балонів, які у них були з собою, подавати в банкомат газо-повітряну суміш. Коли банкомат вибухнув, вони забрали касети з грошима і втекли. Остаточна сума збитку встановлюється.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в лютому в Харкові невідомі підірвали і пограбували банкомат "ПриватБанку". Тоді установа оголосила нагороду в 50 тисяч гривень кожному, хто надасть інформацію для затримання злочинців.