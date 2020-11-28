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У Києві Нацкорпус провів акцію пам'яті жертв Голодомору

Автор: РБК-Україна

У День пам'яті жертв Голодомору, 28 листопада, Національний корпус провів акцію протесту перед посольством Російської Федерації в Києві.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Як йдеться у повідомленні, мета заходу, нагадати, що винним у загибелі мільйонів українців внаслідок штучного голоду, є Росія як правонаступниця СРСР. РФ відмовляється визнавати Голодомор геноцидом українського народу і продовжує агресію щодо України.

Учасники акції розтягнули банер із написами: "Пам’ятаємо, хто наші вороги", "Вбивали тоді. Вбивають зараз" та встановили під стінами посольства РФ 33 хрести як символ того, що Росія залишає після себе лише смерть і розруху.

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"Ми сьогодні тут, щоб вкотре нагадати всім українцям про те, хто є наш ворог і нагадати всьому світу, хто винен у величезній трагедії та смертях мільйонів. Дуже важливо пам’ятати цю трагедію і хто до неї призвів. Адже сьогоднішня путінська Москва є політичним та ідеологічним послідовником Радянського Союзу, з тими самими цілями, методами та брехнею. Не досягнувши бажаних результатів на фронті, РФ зараз вкидає величезні кошти в існування п’ятої колони в Україні. І лише, ми, українці, можемо захистити нашу державу від знищення", - сказав під час мітингу керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

Нагадаємо, що у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів, найбільший з яких був у 1932-1933 роках.

Цього дня окрім офіційний та громадських пам’ятних заходів українці запалюють свічки та залишають їх на підвіконнях своїх домівок в пам’ять про закатованих голодом предків.

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