У Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова

Що сталось

У поліції повідомили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

"Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті", - йдеться у повідомленні.

Оновлено: речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс в ефірі "Україна 24" уточнила, що остаточної причини смерті поліція не знає.

"Була додаткова позначка, що це раптова смерть, це попередній висновок судово-медичного експерта", - зазначила вона.

Відкрито справу

Це сталось у Дніпровському районі Києва. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

Реакція

Колишній спікер Ради Дмитро Разумкова також повідомив про смерть Полякова.

"Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним", - повідомив він на своєму Telegram-каналі.

Також народний депутат Олександр Качура написав на своєму Telegram-каналі про смерть нардепа.

"О 2:45 медиками було констатовано його смерть. Поліція почала розслідувати справу по ст. 115 КК. Тіло направлено на судово-медичну і токсикологічну експертизу", - зазначив він.