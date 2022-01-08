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У Києві знайшли мертвим іноземця з ножовими пораненнями

Автор: Ольга Белей

У Києві перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як стало відомо, в поліцію Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теодора Драйзера лежить чоловік з пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи та бригада швидкої медичної допомоги

"Прибувши на місце правоохоронці виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями грудей. Попередньо встановлено, що померлий - уродженець іншої держави, 1969 року народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення всіх обставин даної події.

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Нагадаємо, у Києві чоловік став свідком бійки на вулиці між цивільним подружжям і вирішив втрутитися, але в результаті отримав удари ножем у груди і помер до приїзду "швидкої допомоги". Жорстоке вбивство сталося на Південній Борщагівці 25 грудня.

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