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У Києві за порушення карантину закрили ще два ресторани

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві за порушення карантинних обмежень закрили ще два ресторани. Всього в столиці склали 24 адміністративні протоколи щодо керівників закладів через порушення карантину.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, вчора були закриті Ресторани "Редкая птица" на вулиці Басейній, 1/2 і "Holy Burger" на вулиці Шота Руставелі, 16.

"Загалом групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держспоживслужби в Києві, співробітників Департамент муніципальної безпеки КМДА та поліція Києва перевірили 20 нічних закладів на дотримання карантинних вимог. На підставі виявлених порушень на керівників установ складено 24 протоколи за ст.44-3 КУпАП", - повідомили в КМДА.

Санкції статті передбачають штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад - від 34 до 170 тисяч грн.

Відзначимо, в Києві зараз діє жорсткий локдаун - закладам заборонено приймати відвідувачів, а ресторани і кафе можуть працювати лише на винос або доставку.

Нагадаємо, за словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, цього тижня Київ і ще п'ять областей вийдуть з "червоної" зони карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Києві та Вінницькій області за добу ситуація з госпіталізаціями пацієнтів з COVID повернулася в норму.

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