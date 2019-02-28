У Києві почнуть роботи по знезараженню питної води

"Київводоканал" розпочав роботи по відмові від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору

"Киевводоканал" 28 февраля начал работы в рамках перехода на обеззараживание питьевой воды диоксидом хлора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что "Киевводоканал" начал работі в рамках стратегии постепенного отказа от обеззараживания питьевой воды хлором, заменяя его на диоксид хлора, который является более безопасным с точки зрения эксплуатации и имеет длительное обеззараживающие действие.

На Днепровской водопроводной станции, которая обеспечивает питьевой водой треть потребителей Киева, начались работы по строительству цеха производства диоксида хлора. Ориентировочный срок перехода на новую технологию - конец лета 2019 года.

Деснянская водопроводная станция сейчас находится в процессе отработки технических и технологических решений о возможности применения технологии обеззараживания воды диоксидом хлора.

Параллельно "Киевводоканал" принимает необходимые меры для надлежащей работы хлорного хозяйства, которое требует особых мер безопасности. Отметим, что за средства городского бюджета было заменено оборудование, установленное еще в 1968 году, на современное, которое может выполнять не только превентивную функцию, но и максимально локализовать последствия в случае возникновения нештатной ситуации.

Напомним, ранее сообщалоьс, что Киев планирует отказаться от использования хлора для обеззараживания воды.