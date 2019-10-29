У Києві починається безстроковий мітинг шахтарів

У Києві сьогодні розпочнеться безстроковий мітинг шахтарів. Про це в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив голова незалежної спілки гірників шахти "Гірське" Віктор Видиш, передає РБК-Україна.

За його словами, на шахті "Гірське" в Луганській області, в трьох кілометрах від лінії розмежування, шахтарі вже чотири місяці не отримують зарплату.

"Тільки коли наші шахти будуть модернізовані, ми будемо добувати більше вугілля, тим самим вирішивши проблему енергобезпеки", - сказав Видиш.

Цього літа в знак протесту проти знеструмлення шахт Видиш просидів під землею 7 днів. За його словами, шахтарі працюють на старому обладнанні, а їх сім'ї голодують.

Гірники з усієї України збираються пікетувати Верховну раду 29 жовтня. У вівторок депутати мають остаточно внести зміни до держбюджету 2019 року, виділивши кошти для погашення боргів шахтарям. Відповідний документ раніше був прийнятий у першому читанні.