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У Києві розпочався масштабний ремонт у 13 парках

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 11:55
У Києві розпочався масштабний ремонт у 13 парках
Фото: ремонт у парку (kyivcity.gov.ua)

"Київзеленбуд" планує завершити ремонт у цьому році

Комунальне об’єднання "Київзеленбуд" у 2019 році планує завершити масштабний капітальний ремонт у 13-ти столичних парках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наразі триває 3-тя черга капремонту у парку "Наталка" (Оболонський район), що став "золотим стандартом" для усіх зелених зон столиці. У 2019 році у рамках проекту мають з’явитися ще 2 нових дитячих майданчики загальною площею 2000 кв. м, а також нова сучасна зона для активного відпочинку та занять спортом, де облаштують бігову доріжку довжиною 400 м та два багатофункціональних ігрових поля.

У частині парку, що примикає до Північного мосту, проектом передбачено збереження острівного ландшафту шляхом поєднання цих островів між собою пішохідними доріжками.

У парку "Веселка" (Шевченківський район) в ході будівництва влаштують інженерні мережі: освітлення і поливо-зрошувальну систему газонів і квітників. У парку буде встановлена система освітлення, якої не було за весь час існування цього парку із 60-х років минулого століття. Також там з’являться майданчики для активного відпочинку і занять спортом, футбольний майданчик, тенісні столи, шаховий майданчик, громадська вбиральня, буде оновлено дитячі ігрові зони.

Ремонтні роботи ведуть і у скверах. Зокрема, на вул. Підлісній, 2 облаштовують пішохідні доріжки, встановлять урни, лави, облаштують зелену зону.

 

За даними КМДА, у рамках проектів на 2019 рік також передбачено влаштування більше 50 поливо-зрошувальних систем, що дадуть можливість охопити вдвічі більше площі, ніж торік, а це понад 100 га.

Загалом комунальне об’єднання "Київзеленбуд" опікується благоустроєм 123 парків, не враховуючи 582 сквери та 3 лісопаркових господарства.

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