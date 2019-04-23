У Києві почалися відключення гарячої води

У Києві 22 квітня почалися гідравлічні випробування, наслідком яких стало відключення гарячого водопостачання у трьох районах міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що проведення гідравлічних випробувань заплановане в усіх районах столиці для того, щоб випробувати теплові мережі на міцність та уникнути підвищеної аварійності під час старту опалювального сезону.

Передбачено, що на окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей час відповідні теплові пункти будуть відключатися, а подача гарячого водопостачання тимчасово припинятиметься. При цьому у разі виявлення великої кількості пошкоджень, одразу після випробувань теплових мереж будуть проводитися ремонтні роботи.

Станом на 22 квітня гідравлічні випробування розпочато у трьох районах Києва: Шевченківському, Деснянському та Голосіївському. У зв’язку із цим, послуги з гарячого водопостачання тимчасово припинено у 54 будівлях, із них: 48 житлових будинків, 3 дитячих садки, 2 школи та 1 відомство.

Гідравлічні випробування теплових мереж у Києві будуть проводитися із квітня до серпня включно.

Раніше повідомлялося, що підвищення тарифів на опалення і гарячу воду очікує на мешканців столиці вже від 1 травня. КП "Київтеплоенерго" збирається підвищити ціни на 19% або на 183,1 грн/Гкал до 1 147,2 грн/Гкал через подорожчання газу.