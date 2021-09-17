У Києві почали вимірювати температуру в транспорті. Водії повинні бути в формі
У п'ятницю, 17 вересня в столиці розпочато контролювання дотримання нових стандартів перевезень в громадському транспорті. В рамках чого в салонах перевірятимуть температуру, а водії повинні одягати спецформу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, інспектори перевірятимуть дотримання на маршрутах:
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наявність усіх необхідних документів у водіїв,
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наявність форменного одягу у водіїв,
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температурний скринінг в салонах,
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відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу,
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наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія,
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технічний стан транспорту, чистоту,
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пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю.
Вказано, що для фіксації порушень інспектори матимуть постійно увімкнені боді-камери, які прикріплюються безпосередньо на одяг працівників.