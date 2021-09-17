ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві почали вимірювати температуру в транспорті. Водії повинні бути в формі

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 09:25
У Києві почали вимірювати температуру в транспорті. Водії повинні бути в формі Фото: перевірка громадського транспорту в Києві почалася 17 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю, 17 вересня в столиці розпочато контролювання дотримання нових стандартів перевезень в громадському транспорті. В рамках чого в салонах перевірятимуть температуру, а водії повинні одягати спецформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, інспектори перевірятимуть дотримання на маршрутах:

  • наявність усіх необхідних документів у водіїв,

  • наявність форменного одягу у водіїв,

  • температурний скринінг в салонах,

  • відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу,

  • наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія,

  • технічний стан транспорту, чистоту,

  • пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю.

Вказано, що для фіксації порушень інспектори матимуть постійно увімкнені боді-камери, які прикріплюються безпосередньо на одяг працівників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки