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У Києві почала працювати послуга передплаченого паркування

Автор: Іванна Шовкун

У столиці офіційно запрацювала послуга передплаченого паркування. Першими власниками табличок стали ресторан Citronelle та БЦ "Софія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram.

Завдяки такій послузі водії можуть заздалегідь бронювати паркомісце, яке буде закріплене за авто. Ціна за послугу становить 8 599 гривень на місяць.

Ресторан Citronelle тепер має два такі місця для автомобілів, у БЦ "Софія" - 6 місць. Раніше там були самовільно встановлені конуси.

Фото: послуга передоплаченого паркування тепер доступна у столиці (t.me/usov_ua)

"Зараз місто їх зібрало і запропонувало бізнесу офіційний договір про бронювання машиномісць з використанням офіційного міського знаку та прозорої оплати", - йдеться у повідомленні.

Можна забронювати 40% паркувального майданчика. Інші 60% - завжди залишаються загальнодоступними.

Також Усов зазначив, що чесну співпрацю бізнесу з містом можна перевірити за QR-кодом. Там є договір контрагента з відповідальним комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" та дані про те, хто підписався на машиномісце, скільки, на який період і скільки за це отримує міський бюджет.

Нагадаємо, в Києві оновили додаток для оплати погодинного паркування та спростили сервіс QR-квитків, а також додали функцію таймера для автоматичного завершення паркування, розповів керівник цифрової трансформації столиці (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

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Київ