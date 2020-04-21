У Києві з початку карантину на грип та ГРВІ захворіли понад 51 тис. осіб

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

З березня у столиці не зафіксовано жодного летального випадку від грипу та ГРВІ

З початку карантину у Києві грипом та гострою респіраторно-вірусною інфекцією (ГРВІ) захворіли майже 51,5 тис. осіб. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що з початку карантину у Києві не було зафіксовано жодного смертельного випадку від грипу чи ГРВІ.

"Справді, захворюваність на грип та ГРВІ набагато вища ніж на коронавірус. Наприклад, за період карантину - з 13 березня - на ГРВІ та грип в столиці захворіли майже 51,5 тис. осіб. Але летальних випадків від грипу та ГРВІ з березня в місті не було", - заявив Кличко.

Мер також повідомив, що щеплення від грипу з кінця минулого року зробили майже 52 тис. киян.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом у Києві інфікувалися 42 людини. Загалом вірус діагностували у 892 киян. Більшість інфікованих - 502 - чоловіки. Кількість смертей від інфекції зросла до 19 осіб. Серед померлих внаслідок COVID-19 також переважають чоловіки.

Також повідомлялось, що Київ вже розробив план поетапного послаблення карантину, оголошеного у столиці. Послаблення почнуть впроваджувати після проходження піку захворюваності, який очікується в Україні та Києві у перших числах травня.

РБК-Україна також повідомляло, що введення карантину в Україні убезпечило від зараження коронавірусом майже 200 тис. українців.