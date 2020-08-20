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У Києві спостерігається забруднення повітря: названа причина

Київ, Четвер 20 серпня 2020 15:05
У Києві спостерігається забруднення повітря: названа причина
Фото: Київ (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Названі райони, де найбільш забруднене повітря

У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі в екосистемах навколо міста та високий рівень пожежної небезпеки. З 19 серпня зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У повітрі зафіксовано перевищення:

  • діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.
  • діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.
  • формальдегіду - на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

Також причиною є слабкий вітер, в зв'язку з чим накопичуються забруднюючі речовини на поверхні землі.

Нагадаємо, поліція Київської області відкрила справу за фактом можливого забруднення повітря заводом по виготовленню бронежилетів в Богуславському районі.

Зазначимо, наприкінці квітня Київ був містом з найзабрудненішим у світі повітрям.

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