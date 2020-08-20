У Києві спостерігається забруднення повітря: названа причина

Названі райони, де найбільш забруднене повітря
У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі в екосистемах навколо міста та високий рівень пожежної небезпеки. З 19 серпня зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
У повітрі зафіксовано перевищення:
Також причиною є слабкий вітер, в зв'язку з чим накопичуються забруднюючі речовини на поверхні землі.
Нагадаємо, поліція Київської області відкрила справу за фактом можливого забруднення повітря заводом по виготовленню бронежилетів в Богуславському районі.
Зазначимо, наприкінці квітня Київ був містом з найзабрудненішим у світі повітрям.