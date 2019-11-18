У Києві чоловіка поранили ножем в залі лотереї

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На місці події працюють криміналісти

У Києві ввечері у неділю, 17 листопада, відвідувача залу лотереї травмували ножем. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Київ Оперативний".

Зазначається, що лотерея розташована на вулиці Галицькій, 13. Свідків події немає - працівниці закладу зазначили, що бачили, як потерпілий впав, а в цей момент хтось невідомий вийшов із приміщення.

"Потерпілий отримав проникаюче артеріальне поранення у ногу. На жаль, втратив багато крові та був терміново госпіталізований. На місці працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулих вихідних напад з ножем стався в Одеській області. Там на кордоні з Молдовою озброєний ножем іноземець кинувся на прикордонника. Відомо, що невідомий рухався в бік української території поблизу села Домниця за 800 метрів від кордону. Коли його попросили пред'явити документи - чоловік відреагував агресивно, кинувшись з ножем на одного з прикордонників.

Нападника вдалося обеззброїти та затримати. Згодом стало відомо, що чоловік незаконно перетнув українсько-молдовський кордон, оскільки намагався уникнути відповідальності за вбивство на території невизнаної Придністровської Молдовської Республіки.