ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві чоловіка поранили ножем в залі лотереї

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 06:10
У Києві чоловіка поранили ножем в залі лотереї
Ілюстативне фото (pixabay.com)

На місці події працюють криміналісти

У Києві ввечері у неділю, 17 листопада, відвідувача залу лотереї травмували ножем. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Київ Оперативний".

Зазначається, що лотерея розташована на вулиці Галицькій, 13. Свідків події немає - працівниці закладу зазначили, що бачили, як потерпілий впав, а в цей момент хтось невідомий вийшов із приміщення.

"Потерпілий отримав проникаюче артеріальне поранення у ногу. На жаль, втратив багато крові та був терміново госпіталізований. На місці працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулих вихідних напад з ножем стався в Одеській області. Там на кордоні з Молдовою озброєний ножем іноземець кинувся на прикордонника. Відомо, що невідомий рухався в бік української території поблизу села Домниця за 800 метрів від кордону. Коли його попросили пред'явити документи - чоловік відреагував агресивно, кинувшись з ножем на одного з прикордонників.

Нападника вдалося обеззброїти та затримати. Згодом стало відомо, що чоловік незаконно перетнув українсько-молдовський кордон, оскільки намагався уникнути відповідальності за вбивство на території невизнаної Придністровської Молдовської Республіки.

Законопроект про легалізацію азартних ігор: всі плюси і мінуси У Київській області сталася стрілянина, є поранений
Новини України раненыелотереинож
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся