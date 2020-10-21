У Києві чоловік з ножем поранив двох пасажирів рейсового автобуса

Фото: ніж (kyiv.npu.gov.ua)

У Києві чоловік завдав ножові поранення двом пасажирам рейсового автобуса, який прямував зі столиці до Харкова. Поліція затримала нападника.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і поводився агресивно по відношенню до інших пасажирів.

"Він чіплявся до інших осіб, а людина, яка сиділа поруч з ним, хотів заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час бійки фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці ", - повідомили в поліції.

Всім постраждалим надали медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали нападника поблизу місця інциденту.

"Патрульні провели тест для встановлення стану сп'яніння людини, і Драгер показав 1,8 проміле. Також поліцейські виявили і вилучили ніж зі слідами, схожими на кров, який імовірно викинув фігурант", - додали в поліції.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує тюремний термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві чоловік скоїв напад на ветерана війни на Донбасі, поранивши того в шию. Потерпілий в момент нападу займався роздачею агітаційних матеріалів однієї з партій. Нападника затримали. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці.

Також повідомлялося, що на початку жовтня в Чернігові здійснили напад на пасажирський автобус.