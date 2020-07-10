У Києві чоловік напав з ножем на підлітків, двох госпіталізували

У Києві на проспекті Леся Курбаса між чоловіком та двома підлітками стався конфлікт, під час якого перший дістав ніж та поранив неповнолітніх. Причиною конфлікту стало те, що підлітки нібито голосно розмовляли.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 23-річний чоловік спочатку зробив 17-річним підліткам зауваження, після чого вони зупинилися, щоб "з'ясувати стосунки", але чоловік дістав ніж і поранив хлопців в грудну клітку і руки. Зловмисника затримали недалеко від місця злочину. Ним виявився раніше несудимий місцевий житель.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 84 тисячі гривень.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня у Києві затримали чоловіка, який підозрюється в тому, що в ході конфлікту завдав ножові поранення 9 особам.

Також раніше повідомлялось, у Києві чоловік вдарив ножем двох чоловіків, які відпочивали у сквері на бульварі Вацлава Гавела.

Додамо, у Київської області чоловік смертельно вдарив ножем лікаря.