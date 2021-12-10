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У Києві можуть закрити кілька станцій метро в неділю: названо причину

Автор: Юлія Бойко

У неділю, 12 грудня, в центрі Києва можуть закрити деякі станції метро. Це пов'язано з матчем "Динамо" - "Зоря" на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київського метрополітену.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами "Динамо" (Київ) і "Зоря" (Луганськ) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

"Зауважимо, що можливо обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що даний механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, минулого тижня в київському метро пасажир потрапив під поїзд.

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