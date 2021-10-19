У Києві в мікрорайоні Бортничі загорілася квартира в багатоповерхівці: є постраждалі

У Києві в мікрорайоні Бортничі (Дарницький район) загорілася квартира в багатоповерхівці. Очевидці повідомили про евакуацію жителів і постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.
Відзначається, що пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі. На місці події вже працюють співробітники ДСНС. Вони приступили до ліквідації загоряння.
Як зазначають очевидці, мешканців багатоповерхівки евакуювали. З під'їзду, де загорілася квартира, виносять постраждалих. Їх число не уточнюється.
На кадрах опублікованого відео видно густий дим, який виривається з вікна палаючої квартири. Рятувальники заливають загоряння водою.