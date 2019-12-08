У Києві на Майдані поліція зафіксувала хуліганство

Фото: акція на Майдані (mvs.gov.ua)

Грубих порушень під час мітингу на Майдані не зафіксовано, поліція нарахувала 8 тис. мітингувальників

У Києві на Майдані Незалежності під час мирниих акцій поліція зафіксувала адміністративне правопорушення - хуліганство. Про це передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що за вчинення адміністративного правопорушення на Майдані Незалежності на чоловіка складено протокол за дрібне хуліганство. Правоохоронці продовжують стежити за публічною безпекою і порядком.

"Анонсовані на сьогодні заходи на столичному Майдані Незалежності закінчилися. У них взяли участь близько 8000 громадян. Грубих порушень не зафіксовано", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ввечері у неділю, 8 грудня, в акції під Офісом президента на Банковій, яка розпочалася о 19:00, у бере участь близько двох тисяч осіб. На місці заходів несуть службу поліцейські, офіцери Національної гвардії і працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Також стало відомо, що в Києві на Майдані Незалежності відбулося віче "Червоні лінії". Кількість учасників акції варіювалася від орієнтовно 5 тис. на початку до майже 15 тис. осіб в кінці заходу. Крім того, аналогічні акції пройшли в інших містах України.