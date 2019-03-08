У Києві на "Марші жінок" сталися сутички з правоохоронцями

Було затримано щонайменше 2 представники правих організацій

На феминистической акции "Марш женщин" в центре Киева произошли столкновения праворадикалов с силовиками. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий

На Михайловской площади собралось до сотни феминисток и поддерживающих их граждан. Они настаивают, что 8 марта - это день борьбы за права женщин. В противовес им пришло полторы сотни участников правых организаций "Традиции и порядок" и "Братство".

После провокации и последовавшей стычки как минимум двое противников марша были задержаны. На данный момент они находятся в автозаке.

Порядок на месте проведения акции обеспечивают несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Фото: задержание активистов (РБК-Украина)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 февраля в Киеве полиция задержала во время акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" активистов. Со слов правоохранителей, они повезли задержанных в районный отдел полиции для проверки документов и заявили, что получили вызов на 102 о "подозрительных людях", поэтому провели задержание, чтобы "избежать провокаций".