В Києві ліквідовано пожежу на ринку "Лівобережний"

Фото: місце пожежі (facebook.com/DSNSKyiv)

Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні кіоски

У Дніпровському районі Києва на ринку "Лівобережний" було ліквідовано пожежу Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у Києві.

Так, до місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, горіли 2 кіоски на площі 100 кв.м.

Зазначається,що існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні кіоски. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступити до гасіння пожежі.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, пожежу о 21:04 вдалося локалізувати на площі 100 кв. м та запобігти розповсюдженню вогню на сусідні кіоски, а о 21:23 - ліквідувати", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники ліквідували пожежу у відселеній будівлі в центрі Києва.