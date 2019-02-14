ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Києві ліквідовано пожежу на ринку "Лівобережний"

Новини » Надзвичайні події    14.02.2019 - 03:08
В Києві ліквідовано пожежу на ринку "Лівобережний"
Фото: місце пожежі (facebook.com/DSNSKyiv)

Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні кіоски

У Дніпровському районі Києва на ринку "Лівобережний" було ліквідовано пожежу Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у Києві.

Так, до місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, горіли 2 кіоски на площі 100 кв.м.

Зазначається,що існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні кіоски. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступити до гасіння пожежі.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, пожежу о 21:04 вдалося локалізувати на площі 100 кв. м та запобігти розповсюдженню вогню на сусідні кіоски, а о 21:23 - ліквідувати", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники ліквідували пожежу у відселеній будівлі в центрі Києва.

Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися Уряд затвердив строки подання законопроекту про ринок землі
Новини України Київрынокпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся