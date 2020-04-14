У Києві коронавірус підозрюють у понад 2,5 тис. осіб

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Більшість із зафіксований випадків - жінки

У Києві підозру на COVID-19 мають 2596 жителів міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної служби здоров'я України.

З них на самоізоляції знаходяться 1786 осіб. Ще 232 киянина з підозрою знаходяться у міській клінічній лікарні №8, 187 - в Олександрівській клінічній лікарні, 152 - в міській клінічній лікарні №4.

Майже третина жителів Києва, у яких підозрюють вірус - у віці від 18 до 39 років. Ще близько 1 тис. осіб - у віці від 40 до 64 років. Також підозри на зараження мають 75 найменших мешканців столиці у віці до 5 років. Більшість із зафіксований випадків - жінки.

Фото: динаміка виникнення підозр на COVID-19 у Києві (nszu.gov.ua)

Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, у Києві зафіксовано 571 випадок зараження. Зокрема, інфікувалися 16 дітей у віці від 6 до 17 років. В лікарнях міста перебуває 197 осіб, на самоізоляції лікуються 374 киянина. Від вірусу померли 11 осіб.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що за добу коронавірус у Києві підтвердили у 56 осіб. У тому числі заразилися п'ятеро медиків.

Всього в Україні відомо про 3372 випадки інфікування коронавірусом. Детальніше про пандемію COVID-19 в Україні та світі 14 квітня - у матеріалі РБК-Україна.