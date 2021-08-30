У Києві до кінця дня очікуються гроза і сильний вітер

У Києві до кінця дня, 30 серпня, очікуються гроза і сильний вітер. Негода в столиці також протримається вночі 31 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"До кінця доби 30 серпня і вночі 31 серпня грози, значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Фахівці КМДА рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Також у зв'язку з сильним вітром в КМДА рекомендували: