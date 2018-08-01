У Києві кількість отруєних шаурмою зросла до 61

23 випадки інфекційних захворювань, пов'язаних з вживанням шаурми, придбаної біля станція метро "Дарниця"

У Києві госпіталізували 61 людину з інфекційними отруєннями після вживання шаурми. Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві.

За офіційними даними Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" кількість захворювань на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних з вживанням шаурми, становить 61 випадок.

Зокрема, 23 випадки інфекційних захворювань, пов'язаних з вживанням шаурми, придбаної в МАФі (автопричіп "Купава"), станція метро "Дарниця".

25 випадків пов'язані з вживанням 29-30 липня шаурми, придбаної в МАФі біля кафе "Річковий порт", станція метро "Поштова площа". 11 випадків - з вживанням 30 липня шаурми, придбаної у МАФі біля супермаркету Varus (Оболонський проспект, 20А). Також 1 випадок зафіксовано на станції метро "Лісова".

Крім того, Головним управлінням направлені листи на адресу районних управлінь Національної поліції в місті Києві для вжиття відповідних заходів реагування, в результаті вчинення протиправних діянь, що містять ознаки злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ранее повідомлялося, що ті місця, де відбувалася продаж, вже закриті і не працюють.