У Києві Кличко підняв головний прапор України

"Радий вітати усіх в День Державного Прапора України! Рік тому тут, на Печерських пагорбах, ми підняли найбільший і найвищий український прапор, який видно з багатьох куточків нашого міста! Багато часу і багато зусиль потрібно було, щоб втілити цей проект. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор - один із головних символів нашої країни. І сьогодні цим прапором можуть милуватися і вдень, і вночі кияни та гості нашого міста", - сказав лідер партії "УДАР".

Він нагадав, що до 30-ї річниці Незалежності України на флагштоку встановили новий тризуб. Конструкція оновленого тризуба, що виготовили на одному зі столичних підприємств, - більш легка та оснащена поворотним механізмом.

"І я радий, що ми започаткували таку добру традицію, у День прапора та в переддень Дня Незалежності збиратися в цьому гарному місці, вручати паспорти нашій талановитій молоді та розпочинати святкування. І для мене честь сьогодні підіймати наш державний прапор разом з ветеранами АТО/ООС, з нашими захисниками", - сказав Кличко.

Лідер партії "УДАР" також зазначив, що державний прапор для українців – це не просто національний символ.

"Для нас, українців, державний прапор - це оберіг. Оберіг для наших захисників, які відстоюють незалежність і територіальну цілісність України на сході держави. Оберіг для тих, хто боровся за європейський вибір України під час Революції Гідності. Це - оберіг для наших талановитих спортсменів, які представляють Україну на олімпіадах та чемпіонатах, - сказав Кличко. - Це - символ перемоги і сили духу, який встановлюють українські альпіністи, коли підкорюють чергову вершину. Присвятивши багато років великому спорту, я, як ніхто, знаю, яку підтримку та силу до перемоги дає наш жовто-блакитний стяг. Рівняємося на наш величний прапор! Вітаю всіх з Днем державного прапора та з Днем незалежності України! Слава Україні!" - наголосив Віталій Кличко.

У церемонії підняття прапора взяли участь ветерани-захисники України, депутати Київради, представники столичної влади.

Також під час церемонії, вже за традицією, Віталій Кличко вручив 30 паспортів 16-річним талановитим киянам.