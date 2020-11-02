У Києві на карантин закрили 8 шкіл і 9 дитсадків

Речниця київського міського голови Оксана Зінов'єва повідомила, що у столиці закрили на карантин 8 шкіл і 9 дитсадків. У закладах освіти зафіксували коронавірус серед учнів і вчителів.

Про це Оксана Зінов'єва заявила під час брифінгу.

"На карантин у Києві закрито вісім шкіл. На дистанційному навчанні перебувають 449 класів у 133 школах столиці. Хворіють на коронавірус 559 учнів і 567 педагогів", - сказала вона.

Також Зінов'єва додала, що у Києві на карантин закриті дев'ять дитячих садків. І 103 групи в майже ста дитсадках. Відвідуваність дитячих садків сьогодні - понад 52%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що попри погіршення ситуації з коронавірусом у Києві не мають наміру переводити всі школи на дистанційне навчання.

Крім того, у школах Чернівецької області з 2 листопада навчання продовжитися дистанційно.

Також РБК-Україна писало, що у Сумах навчання у школах з понеділка проходить дистанційно.