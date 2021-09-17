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У Києві змінять рух громадського транспорту на вихідні: маршрути

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 13:40
У Києві змінять рух громадського транспорту на вихідні: маршрути Фото: у Києві змінять рух громадського транспорту (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві 18-19 вересня змінять рух громадського транспорту через масовий захід. У КМДА опублікували маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Рух буде організовано за такими маршрутами:

Тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н - відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - б-р Тараса Шевченка, далі за власною трасою;

Автобуси № 20 - від ж/м Корчувате до вул. Великої Васильківської за власним маршрутом, далі - вул. Саксаганського - вул. Антоновича, далі у напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;

Автобуси № 24 - на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";

Автобуси № 114 - на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";

Автобуси № 118 - від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної за власнчим маршрутом, далі - вул. Еспланадна - вул. Саксаганського - просп. Перемоги - вул. Борщагівська - вул. Академіка Янгеля - ст. м. "Політехнічний інститут" - просп. Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна, далі за власним маршрутом.

Також будуть внесені зміни в рух автобусних маршрутів №№ 189, 231, 429, 433 та 545.

На час проведення заходів будуть зачинені на вхід та вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" та "Театральна". Рух поїздів через вказані станції відбуватиметься без зупинок.

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