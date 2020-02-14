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У Києві зміниться маршрут тролейбусів та автобусів на вихідні

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 14:50
У Києві зміниться маршрут тролейбусів та автобусів на вихідні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На вихідні заплановані продовольчі ярмарки

Завтра, 15 лютого, у Києві змінять роботу автобуси № 6, 9, 61 та тролейбуси № 34, 37А; 16 лютого - автобус № 31. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КП "Київпастранс".

Зазначається, у ці дні заплановані продовольчі ярмарки на вул. Лісківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Йорданській, вул. Булгакова та вул. Татарській.

Із початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00) маршрути курсуватимуть:

- тролейбус № 34: вул. Північна - просп. Степана Бандери (кінцева тролейбусів № 44);

- тролейбус № 37А: ст. м. "Лісова" - вул. Милославська (по маршруту № 37);

- автобус № 6: пл. Дарницька - вул. Милославська (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

- автобус № 9: ст. м. "Лук’янівська" - вул. Симиренка (без заїзду на вул. Булгакова);

- автобус № 61: зал. пл. "Троєщина" - вул. Радунська (без заїзду на вул. Лісківську);

- автобус № 31: ст. м. "Політехнічний інститут" - вул. Отто Шмідта.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп. Розв'язки будуть будувати за рахунок позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР.

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