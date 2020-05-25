У Києві побили заступника головного лікаря Інституту раку

Фото: Анатолій Шудрак (facebook.com/aashudrak)

На лікаря напали прямо біля клініки

На заступника головного лікаря Інституту раку Анатолія Шудрака напали невідомі. Це сталося на вході в будівлю клініки.

Про це на сторінці в Facebook повідомив головний лікар Інституту раку Андрій Безносенко.

Безносенко розповів, що напад на Шудрака нагадує напад на нього самого: "без слів, удари зі спини, виключно в голову, не виключено, що з використанням кастета".

"Комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн, а "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, так і залишаються методи 90-х. Що має ще статися, щоб правоохоронні органи адекватно і в повному обсязі розслідували нападу на лікарів?" - заявив главрач.

Як він повідомив, напали на доктора медичних наук, заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака, який 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів у зоні АТО.

Нагадаємо, 12 березня 2020 року в Києві невідомі напали на головного лікаря Інституту раку.

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Автор: Анастасия Рокитна