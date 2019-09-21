У Києві вантажівка протаранила тролейбус з пасажирами

У Києві на вулиці Олени Теліги вантажівка протаранила тролейбус з пасажирами, постраждалих в результаті інциденту немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що у вантажівки "Газель" на ходу лопнуло колесо, коли вона проїжджала поруч з тролейбусом, в результаті чого вантажівку занесло, і вона протаранила громадський транспорт. В результаті удару учасників ДТП протягло вперед ще на кілька метрів.

Також повідомляється, що на момент аварії в тролейбусі були пасажири, однак постраждалих немає.

Фото: ДТП в Києві (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі на вулиці Академіка Корольова автомобіль в'їхав у натовп, який зібрався на протест проти будівництва на території дитячого садка. Учасники акції заблокували дорогу, коли під'їхав автомобіль Nissan. Спочатку автомобіль зменшив швидкість, але потім рушив вперед і збив двох людей - одну з учасниць акції та поліцейського.

Раніше також в Чернівцях п'яний водій на автомобілі врізався в будинок, після чого влаштував стрілянину.