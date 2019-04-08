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У Києві горять будинки у приватному секторі

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 02:01
У Києві горять будинки у приватному секторі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Площа пожежі вже досягла великіх масштабів

У Києві сталася масштабна пожежа у приватному секторі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляється, пожежа спалахнула на вулиці Гомельській, 30. Пролунало щонайменше 3 вибухи. За словами очевидців, горять 3 приватні будинки.

" Вже палає 3 приватні будинки. Площа пожежі вже досягла великіх масштабів. Зникло світло, чутно якісь вибухи. На місці працюють дуже багато рятувальників #ДСНС. Все ускладнюються тим, що у більшості пожежних гідрантів, які у каналізаціях, зовсім немає води", - йдеться у повідомленні.

 

Прямо зараз спалахнула дуже серйозна пожежа на вулиці Гомельській, 30. Вже палає 3 приватні будинки. Площа пожежі вже досягла великіх масштабів. Зникло світло, чутно якісь вибухи. На місці працюють дуже багато рятувальників #ДСНС. Все ускладнюються тим, що у більшості пожежних гідрантів, які у каналізаціях, зовсім немає води.

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 7 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час ліквідації пожежі в квартирі багатоповерхівки у Шевченківському районі у Києві загинув чоловік.

Повідомляться, що повідомленння про пожежу у 9-поверховому житловому будинку на вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 6 (Танкова) надійшло 6 квітня, о 12:03.

РБК-Україна писало, що у Кривому Розі (Дніпропетровська область) у суботу, 6 квітня, на пожежі загинуло 3 людей, ще 3 постраждало.

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