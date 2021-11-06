У Києві горів торговий центр "Інтервал-Плаза" на вулиці Васильківській. Пожежники ліквідували спалах на даху, який виник через коротке замикання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.
Як повідомили в управлінні ДСНС по Києву, пожежа на вулиці Васильківській 143/2 виникла на даху 6-поверхової адміністративної будівлі. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання.
О 22:09 пожежники локалізували спалах на площі 5 квадратних метрів. Через п'ять хвилин вогонь був повністю загашений.
На місце пожежі виїжджало 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок займання немає.
Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.