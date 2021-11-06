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У Києві горів Торговий центр "Інтервал-Плаза"

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві горів торговий центр "Інтервал-Плаза" на вулиці Васильківській. Пожежники ліквідували спалах на даху, який виник через коротке замикання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.

Оновлено

Як повідомили в управлінні ДСНС по Києву, пожежа на вулиці Васильківській 143/2 виникла на даху 6-поверхової адміністративної будівлі. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання.

О 22:09 пожежники локалізували спалах на площі 5 квадратних метрів. Через п'ять хвилин вогонь був повністю загашений.

На місце пожежі виїжджало 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок займання немає.

Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.

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КиївПожежа