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У Києві горіла будівля на Печерську

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 15:03
У Києві горіла будівля на Печерську
Фото: пожежа на Печерську (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожежа сталася у двоповерховій відселеній будівлі на вулиці Івана Павла II

У Києві рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу у відселеній будівлі на Печерську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в столиці.

Зокрема, сьогодні, 25 січня, об 11:45 рятувальники столичної служби порятунку  отримали повідомлення про пожежу у двоповерховій відселеній будівлі на вулиці Івана Павла II, 7 (Партиса Лумумби), Печерський район Києва.

Займання сталося на другому поверсі, вогонь поширився на дах будівлі, повідомили в ДСНС. В 12:26 пожежу було локалізовано на площі 70 кв. м. В 12:46 пожежу ліквідували.

Рятувальники поінформували, що під час пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Києві ввечері 24 січня сталася пожежа у ресторані, що в Подільському районі міста. Мова йде про ресторані Tike. Займання сталося на другому поверсі будівлі, вогонь поширився на дах. З приміщення було вилучено шість газових балонів. На місці працювали 15 одиниць пожарноспасательной техніки і близько 53 людини особового складу.

За даними рятувальників, станом на 23:30 пожежу було локалізовано, а о 00:10 - ліквідовано. Площа пожежі становила 100 кв. м.

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