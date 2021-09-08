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У Києві горів гуртожиток КНЕУ. Вогонь виник у кімнаті

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві сталася пожежа в кімнаті дев'ятиповерхового гуртожитку Київського національного економічного університету (КНЕУ) імені Вадима Гетьмана. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Головного управління ДСНС в Києві.

Повідомлення про пожежу в гуртожитку КНЕУ надійшло черговому центру Головного управління ДСНС у Києві 8 вересня близько 19:40. На місце події були направлені рятувальники з найближчих пожежних частин.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що вогонь спалахнув в одній з кімнат на шостому поверсі гуртожитку. Площа загоряння склала близько 10 квадратних метрів.

О 20:11 пожежу було локалізовано, а ще через хвилину - ліквідовано.

Пожежа пошкодила меблі, побутову техніку, віконні рами, стіни та стелю кімнати. Жертв і постраждалих в результаті загоряння немає.

Для ліквідації пожежі були залучені шість одиниць техніки та 25 осіб.

Фото: у Києві горів гуртожиток КНЕУ (facebook.com/DSNSKyiv)

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КиївПожежа