Можливо підпал: у Києві горіло Головне слідче управління Нацполіції

У поліції повідомили, що вогонь суттєво пошкодив матеріали кримінальних справ
У Києві сталася пожежа в Головному слідчому управлінні Національної поліції. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Повідомляється, що повідомлення про пожежу надійшло у 03:35, горіло приміщення в будівлі за адресою Набережне шосе, 25, де знаходиться підрозділ Головного слідчого управління.
Рятувальники загасили вогонь, який пошкодив службові кабінети та технічні приміщення. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Також повідомляється, що матеріали кримінальних проваджень, які там зберігалися, суттєво не пошкоджено.
"Крім того, у слідчих є електронні дублікати, тому всі процесуальні документи будуть відновлені", - додали в поліції.
За фактом пожежі порушено кримінальну справу з кваліфікацією підпал.
Як уточнили в ДСНС, пожежу загасили через дві години після виклику, займання сталося на першому поверсі адміністративної будівлі.
Фото: пожежа в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)
Нагадаємо, в травні в Києві горіли приміщення Олександрівської клінічної лікарні, куди доставляють хворих COVID-19; в результаті інциденту потерпілих не було.
Автор: РБК-Україна