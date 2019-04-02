У Києві палав бізнес-центр

У Києві вранці, 2 квітня, палав бізнес-центр ModnaVilla. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій в столиці (ДСНС).

Встановлено, що 2 квітня о 9:15 в оперативно-координаційний центр ДСНС в Києві надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому офісному будинку за адресою Харківське шосе 201/203, що в Дарницькому районі столиці.

По прибуттю на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла на 1-му поверсі. Зокрема, почали горіти матеріали для утеплення будівлі з поширенням на 2 поверх. Площа пожежі склала 150 кв. м.

Повідомляється, що до прибуття перших рятувальних підрозділів працівники з сусідніх офісів намагалися самостійно загасити пожежу, в результаті чого госпіталізували потерпілого з підозрою на отруєння чадним газом та двох громадян оглядали працівники швидкої допомоги.

9:59 пожежа була локалізована, а о 10:36 ліквідовано.

Фото: пожежа в БЦ ModnaVilla (dsns.gov.ua/facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, на початку тижня невідомий підпалив магазин Roshen на Хрещатику. Пізніше поліція повідомила про затримання підозрюваного. Це був другий подібний пожежа через добу після того, як увечері 17 березня підпалили магазин біля станції метро "Героїв Дніпра". Вогонь не завдав сильного шкоди, пошкодивши тільки утеплювач на фасаді.

Пізніше в Києві підпалили ще один магазин Roshen в Дарницькому районі.