У Києві ДФС припинила діяльність конвертцентру з річним обігом понад 1 млрд грн

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.

Встановлено, що організована група осіб, зареєструвала на ім’я підставних осіб ряд суб’єктів господарювання у м. Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру.

Фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з ухилення від оподаткування, з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств в готівку.

У Києві ДФС припинила діяльність конвертцентру з річним обігом понад 1️⃣ млрд грн Співробітники податкової міліції... Posted by Державна фіскальна служба України on Wednesday, June 16, 2021

"Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними "вигодонабувачами" були будівельні та сільсько-господарські підприємства. Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн гривень. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021 рр. склав понад 1 млрд грн", - повідомляють в прес-службі ДФС.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності. Під час одного з обшуків, охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції.

Загалом за наслідками обшуків виявлено та вилучено 130 тисяч доларів США готівкою, печатки СГД, задіяних у протиправних схемах, та засоби зв’язку, якими користувались зловмисники.

Досудове розслідування триває.

"Невід’ємною складовою майже усіх тіньових фінансових схем є транзитно-конвертаційні центри. Наведений вище приклад яскраво показує обсяги шкоди яку завдає державному бюджету діяльність таких схем. Аналітичний підрозділ ДФС здійснює аналіз діяльності суб’єктів господарської діяльності, слідчі та оперативники відпрацьовують вигодонабувачів. В результаті спільної, комплексної роботи, діяльність таких центрів зупиняється та забезпечується відшкодування завданих державі збитків. Закликаю весь бізнес працювати по-чесному. Спільними зусиллями ми наведемо порядок в економічній сфері, поборемо тіньовий сектор економіки, забезпечимо необхідне наповнення бюджету нашої країни та зміцнимо економічну безпеку держави"”, - заявив голова ДФС Вадим Мельник