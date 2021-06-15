ДФС заблокувала схему завищення податкового кредиту з ПДВ на 53 млн грн

Державна фіскальна служба за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили групу осіб в махінаціях з ПДВ.

Про це йдеться на сторінці ДФС у Facebook.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, за участю підконтрольних підприємств-постачальників, транзитних підприємств та підприємств-експортерів, налагодила схему завищення податкового кредиту з ПДВ на загальну суму близько 53 млн грн.

Порушники купували товар (висівки, маргарин, сухарі та ін.), який фактично не використовувався у виробництві соєвої олії. Готова продукція відправлялася на експорт, а задіяні підприємства-експортери отримували завищенні суми бюджетного відшкодування ПДВ. В схемі було задіяно близько 20 СГД.

"Учасники злочинної групи, використовуючи реквізити "транзитних" підприємств, купували сировину для виробництва соєвої олії. Надалі, згідно з податковим обліком, соєва олія виготовлялась на підконтрольних виробничих потужностях. Готову продукцію фігуранти, використовуючи реквізити підконтрольних СГД-експортерів, експортували на адресу підконтрольних СГД-нерезидентів в країнах Європи за ціною, майже удвічі нижчою за світову", - повідомив голова ДФС Вадим Мельник.

ДФС заблокувала схему завищення податкового кредиту з ПДВ на 5️⃣3️⃣ млн грн. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у... Posted by Державна фіскальна служба України on Tuesday, June 15, 2021

За його словами, фактично соєва олія відвантажувалася на кораблі у портах України та слідувала до кінцевого покупця, реалізація соєвої олії відбувалася за світовими цінами, що призвело до неповернення більшої частини валютної виручки на територію України від експортних операцій.

На підставі ухвали районного суду м. Києва, на речові докази, які були виявлені під час проведення обшуків за адресою заводу по переробці олійних культур, а це понад 153 т соєвої олії, орієнтовною вартістю 6,7 млн грн накладено арешт.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

"Одним із пріоритетних напрямків боротьби із "тіньовим ринком" - є протидія податковим “скруткам”. В рамках операції "Детінізація" податкова міліція продовжує системну роботу по виявленню цього явища, а також правопорушень у сфері оподаткування. Аналітичним відділом ДФС наразі відпрацьовується 700 ризикових підприємств. Співробітники служби не тільки аналізують їх діяльність, але й упереджують незаконне формування ПДВ, тобто розкрадання державного бюджету. З початку року, спільно з ДПС, вже заблоковано формування понад 1,3 млрд грн фіктивного податкового кредиту з ПДВ. Ми і надалі будемо посилювати боротьбу з "тіньовим ринком", - зазначив Вадим Мельник.