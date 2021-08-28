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У Києві через футбол планують закрити три станції метро

Автор: Олександр Білоус

У суботу, 28 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливі і зміни у роботі столичного метрополітену. Початок гри між командами "Динамо" (Київ) та "Колос" (Ковалівка) очікується о 19:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності", - йдеться в повідомленні.

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метроФутбол