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У Києві через футбол можуть обмежити вхід в метро

Автор: Ольга Белей

3 грудня Київський метрополітен може обмежити вхід на кілька центральних станцій. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між ФК "Шахтар" - "Львів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

"Сьогодні на НСК "Олімпійський" - матч між "Шахтар" - "Львів" (початок о 17:00).

"Можливе обмеження на вхід станції "Олімпійська" перед початком гри, станцій "Палац Спорту", "Площа Льва Толстого"," Олімпійська "- після її закінчення", - повідомили в компанії.

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метроФутбол