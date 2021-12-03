У Києві через футбол можуть обмежити вхід в метро

3 грудня Київський метрополітен може обмежити вхід на кілька центральних станцій. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між ФК "Шахтар" - "Львів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.
"Сьогодні на НСК "Олімпійський" - матч між "Шахтар" - "Львів" (початок о 17:00).
"Можливе обмеження на вхід станції "Олімпійська" перед початком гри, станцій "Палац Спорту", "Площа Льва Толстого"," Олімпійська "- після її закінчення", - повідомили в компанії.