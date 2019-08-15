У Києві евакуювали залізничний вокзал

У Києві роботу залізничного вокзалу було призупинено увечері в середу, 14 серпня, через повідомлення про мінування. Про це повідомила керівник прес-службы ДСНС Києва Світлана Водолага, передає РБК-Україна з посиланням на УНН.

На вокзалі було проведено евакуація людей, лунали відповідні оголошення.

"Так, повідомлення надійшло на 102, воно нас поінформувало", - підтвердила представник ДСНС Києва.

Водночас повідомляється, що потяги курсують за розкладом, а пасажирів просять користуватись підземним переходом на Південний вокзал.

Нагадаємо, в Одесі два дні поспіль, 12-13 серпня, перевіряли інформацію про замінування низки об’єктів, жодне повідомлення не підтвердилося.

12 серпня київська поліція затримала чергового "мінера", який на минулих вихідних зателефонував на телефон гарячої лінії "102" і повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу Києва. Через неправдивий дзвінок співробітникам правоохоронних органів довелося евакуювати 2300 пасажирів і 100 осіб персоналу з будівлі Центрального вокзалу.