У Києві ще 2 станції метро закрили

Зараз правоохоронці проводять перевірку станцій "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту"

В Киеве станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и пересадка закрыты в связи с сообщение о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В пресс-службе сообщили о еще одном анонимном сообщении о минировании. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

"Станции "Площадь Льва Толстого","Дворец Спорта" + пересадка закрыты. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве закрыли две станции столичного метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании. В пресс-службе сообщили: "Внимание! Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик"+ пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку".

Как писало РБК-Украина в конце января, Киевским метрополитеном в 2018 году воспользовались 496,71 млн пассажиров. Отмечалось, что самой популярной была красная линия метрополитена - 204,515 млн пассажиров. Наиболее загруженной здесь была станция "Лесная" (20,701 млн пассажиров). Более 20 миллионов поездок зафиксированы также на станциях "Академгородок" и "Вокзальная", а меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (935,2 тыс.).