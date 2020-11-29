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У Києві на двох вулицях відключили воду на ніч: список адрес

Автор: Роман Тверденко

У Києві на двох вулицях відключили водопостачання. Орієнтовно його відновлять вранці в понеділок, 30 листопада.

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Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

Фахівці усувають аварію на водогоні. Через це ввечорі і вночі не буде водопостачання за наступними адресами:

  • ул. Велика Житомирська 24, 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В;
  • Львівська площа, 4, 4-А, 6.

Проблему повинні вирішити орієнтовно до ранку 30 листопада. На час відсутності водопостачання автоцистерни з питною водою будуть перебувати на вулиці Велика Житомирська, 24 і на Львівській площі, 4.

В попередній раз в Києві через планові роботи водопостачання зупиняли 10-11 листопада на вулицях Щербаківського, Стеценка, Сторожкова, Центральній і Турчина.

Також на початку листопада в Києві на лівому березі припиняли постійну подачу електрики. Це сталося через чоловіка, який заліз на високовольтну опору.

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